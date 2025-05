Radio Laziale, da Dalla Palma a De Grandis: ascolta gli interventi più importanti di oggi

Si gioca tutto in 180 minuti. Una stagione intera in due giornate di campionato che per la Lazio possono voler dire gloria o disperazione. La prossima sfida vedrà i biancocelesti in casa dell'Inter che è tornata in piena corsa per il titolo. La squadra di Baroni non può permettersi passi falsi e deve sfruttare anche la concomitanza con Fiorentina - Bologna e Roma - Milan.

Anche oggi, come ogni giorno, dagli studi di Radio Laziale sono arrivate le voci che ci accompagnano quotidianamente verso la sfida di domenica sera tra numerosi ospiti e opinionisti. Rivivi i migliori interventi di oggi.

