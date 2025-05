Luis Alberto: "Il mio addio alla Lazio? Ecco com'è andata. Ho fatto la scelta giusta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lunga intervista ai microfoni di Marca per Luis Alberto. L'ex centrocampista della Lazio ha ripercorso la sua prima stagione con la maglia dell'Al Duhail tornando anche sul suo addio alla Capitale. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Il mio addio alla Lazio? È stata una combinazione di diverse cose. Non volevo rimanere in Italia perché non riuscivo a vedermi in una squadra diversa dalla Lazio. Mi attirava l'idea di tornare in Spagna, ma era praticamente impossibile. Inoltre l'Al Duhail mi cercava da due anni e gli ho dato la mia parola. Volevo fare un'esperienza diversa e, anche se all'inizio avevo dei dubbi, credo di aver preso la decisione giusta per me e per la mia famiglia. Siamo molto felici qui. Non mi sono mai nascosto e non ho intenzione di farlo ora. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto tornare a Siviglia o a Cadice.

"Tanti assist alla Lazio? Sì, ne ho fatti parecchi, ma avrei potuto farne di più, come per i gol. Mi è mancata un po' di fortuna. Spero che ora tutti quelli che non sono entrati entrino. Quest'anno ho avuto un infortunio, ma il bilancio è positivo. Avrei voluto vincere il campionato, perché eravamo in vantaggio. Alla fine abbiamo perso, ma abbiamo vinto la Coppa e ora inizia la Copa del Príncipe, che è molto importante in Qatar. Speriamo di finire con un altro titolo. Sarebbe il modo ideale per concludere la stagione".

