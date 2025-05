Tennis | Paul spaventa Sinner e gli Internazionali, ma in finale va l'azzurro

Tommy Paul spaventa per un set e mezzo Jannik Sinner, ma alla fine deve inchinarsi al talento dell'azzurro. Una semifinale emozionante quella nella sessione serale degli Internazionali d'Italia di tennis al Foro Italico. Lo statunitense inizia con la quinta ben inserita e in pochi minuti vola 5-0 per poi chiudere il primo set per 6-1. Sinner scuote la testa e prova a tornare nel match partendo bene nel secondo set con Paul che sbaglia qualche palla di troppo e rimette in corsa il numero uno del mondo. Ritrovati i propri colpi, Sinner vola e chiude il secondo parziale per 6-0 e vola sul 3-0 nel terzo.

Paul reagisce e complice un dolore alla coscia dell'azzurro, lo statunitense va vicino al 3-3 prima di cedere ancora la battuta. Sinner traballa un po' ma riesce a chiudere per 6-3 riportando un italiano in finale a Roma 47 anni dopo Adriano Panatta. Applausi per Jannik e ancora più forti per Tommy Paul che, come dodici mesi fa, gioca un torneo meraviglioso al Foro Italico e riavvicina la top ten della classifica.

