Lazio | Guendouzi, il colloquio con Baroni e il sondaggio Inter: il retroscena

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è obbligata a non uscire sconfitta da San Siro se vuole ancora rincorrere la Champions League. Domenica sera sarà una battaglia, tutti ne sono consapevoli. Serve cuore, sudore, carisma. Serve il miglior Guendouzi, centrocampista di personalità nello scacchiere di Baroni e leader dello spogliatoio. Baroni ha fiducia nel francese e se possibile vuole caricarlo ancora di più: ieri - come riporta il Corriere dello Sport - il tecnico biancoceleste si è intrattenuto a fine allenamento con Guendouzi, e un altro leader come Romagnoli, a colloquio sul campo. Una sorta di preparazione extra per affrontare i nerazzurri.

L'Inter è il prossimo avversario, un nome che ritorna per Guendouzi. Sono anni che l'Inter segue il centrocampista francese, fin dai tempi dell'Arsenal. Sempre lo stesso quotidiano afferma come quel monitoraggio non si sia mai interrotto, a gennaio si parlava di possibile scambio di mercato con Asslani e di valutazione biancoceleste di oltre 35 milioni di euro. Ma nulla che sia mai andato oltre semplici sondaggi. Le voci di mercato lo caricano ancora di più, domenica esisterà solo il campo e Guendouzi vive per giocare queste partite, senza tirarsi indietro.

