Lazio - Juve, Rovella infuriato dopo il cambio: "Ho chiesto scusa a Baroni"

RASSEGNA STAMPA - Una delle immagini dell'ultimo Lazio - Juventus è stata senza dubbio la rabbia di Nicolò Rovella al momento della sostituzione nel secondo tempo. Il centrocampista se l'è presa soprattutto con Baroni: "Ho sbagliato e gli ho chiesto scusa", ha chiarito subito il centrocampista ai taccuini de Il Messaggero.

"Purtroppo non so contenermi", ha continuato dicendo che era arrabbiato con per il risultato e per la sua prestazione. Crede infatti con la sua reazione di aver mancato di rispetto non sono al tecnico, ma anche a Vecino che lo sostituiva: "Quando esco, è come se mi strappassero un pezzo di cuore", ha concluso.

