Lazio - Lecce, tutti i dettagli sulla vendita dei biglietti: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Siamo alle battute finali della stagione 2024/2025. Dopo la trasferta al Meazza contro l'Inter in programma domenica 18 maggio alle 20.45, la Lazio risponderà alla chiamata per l'ultima gara in casa contro il Lecce. Così come questa penultima giornata, in cui le squadre impegnate per il raggiungimento di un obiettivo (scudetto, piazzamento nelle copetizioni europee e salvezza), giocheranno tutte in contemporanea, per l'ultima giornata in programma l'oragnizzazione potrebbe essere la stessa.

Intanto, la Lazio ha diramato il comunicato ufficiale relativo alla vendita dei biglietti per Lazio - Lecce: "La S.S. Lazio comunica che i tagliandi acquistati per la gara Lazio-Lecce verranno emessi con data dell`evento domenica 25 maggio alle ore 15:00, ma si precisa che la data e l’orario della gara sono ancora da definire e verranno comunicati nel corso dei prossimi giorni".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.