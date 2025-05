Zola avvisa l'Inter: "La Lazio gioca bene. E per la Champions League..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sarà decisivo il penultimo weekend di Serie A, passando dalla corsa Champions alla lotta Scudetto. A San Siro andrà in scena Inter - Lazio, decisiva per entrambe le squadre. Sul match si è soffermato l'ex calciatore Gianfranco Zola ai taccuini de Il Corriere dello Sport, avvisando i nerazzurri sulle qualità della formazione di Baroni.

"L’Inter non ha una passeggiata: la Lazio è una bellissima squadra, giocano molto bene e inseguono la Champions", ha spiegato. Proprio in merito alla corsa per il quarto posto, poi, ha detto: "Bella, bella lotta. In percentuale non so indicare la favorita per l’ultimo posto. Sulla carta il calendario della Juve è il più agevole, ma è una squadra molto particolare. Lascerei la classifica così com’è. Ma dipende molto dalla Lazio".

