Lazio, Nuno Tavares tra Inter e futuro: la società ascolterà le offerte

RASSEGNA STAMPA - Un finale di stagione travagliato quello vissuto da Nuno Tavares. Non scende in campo da circa un mese, dopo i vari infortuni il portoghese è titubante e ha paura per le possibili ricadute, ma vuole provare a recuperare per l'Inter. Oggi verrà valutato da Baroni, sarebbe utile avere una carta in più da giocare oltre a Hysaj, soprattutto in virtù dell'assenza di Pellegrini per squalifica.

Il futuro del portoghese è a Roma, ma gli scenari possono cambiare. Il riscatto dall'Arsenal è solo una formalità e verrà ufficializzato nei primi di giugno, ma non equivale a una garanzia di permanenza. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società è intenzionata ad ascoltare le offerte che arriveranno per Nuno Tavares. C'è una percentuale importante da corrispondere all'Arsenal in caso di cessione, ma nessuno è incedibile e per la giusta cifra la Lazio potrebbe pensare di cogliere l'opportunità della plusvalenza.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.