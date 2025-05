Lazio, Rovella giura amore eterno: "Voglio rimanere qui a vita"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella mette le cose in chiaro, a scanso di equivoci: "Voglio rimanere qui a vita. Non sono venuto per esplodere e andare poi a vincere in altri club". Il messaggio rilasciato ai taccuini de Il Messaggero è chiaro: conferma di voler vincere con l'aquila sul petto e di essere già arrivato in una grande società.

"Sono innamorato. Ho un legame davvero speciale con la Lazio", continua. La sua speranza è davvero quella di rimanere a vita nella Capitale, e se non dovesse accadere rimarrebbe comunque laziale per sempre. La tifoseria biancoceleste, poi, lo affascina: "È simile al Sudamerica, è la più bella del mondo".

Ricorda anche che dopo il 5-0 subito contro il Bologna la squadra si è sentita in dovere di andare a chiedere scusa al settore ospiti: "Era giusto. I tifosi ci hanno dato appoggio".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.