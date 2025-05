Ex Lazio | Il Milan punta Sarri, pronto un biennale: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - Non allena da oltre un anno Maurizio Sarri. Deve essere una sofferenza per lui che è allenatore da campo e che vive per l'allenamento, il rettangolo di gioco, il gruppo squadra. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Milan si è fatto avanti già a dicembre per sondare il tecnico toscano, ma adesso potrebbe tornare alla carica. I rossoneri devono resettare e ripartite dopo una stagione fallimentare su tutta la linea.

Cambierà molto, non tutto. Una cosa però è certa: il nuovo allenatore non parlerà né portoghese né altre lingue, sarà italiano. Anche per questo, Sarri può essere il profilo giusto per far ripartire il Milan e fallo arrivare dove merita di essere. L'ex Lazio non era interessato a un contratto semestrale come quello proposto a Conceicao, ma ora il discorso è diverso. Il Milan cerca stabilità, Sarri un progetto 'intrigante': si prospetta un matrimonio in vista, un contratto biennale che darebbe spazio e tempo all'allenatore per gettare le fondamenta giuste.

