Lazio, Rovella sul futuro: "Premier League? Sono già in un grande club"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tutti vogliono Nicolò Rovella. La Premier League nei mesi scorsi ha messo gli occhi su di lui, a partire da squadre come Aston Villa, Liverpool e Manchester City che in estate potrebbero affondare il colpo. Il centrocampista però ha le idee chiare sul suo futuro: "Mi lusinga che le big mi cerchino, ma sono già in un grande club", ha dichiarato ai taccuini de Il Messaggero.

Rovella ha un contratto di cinque anni con la Lazio e attualmente è felice nella Capitale. La società, infatti, sta crescendo e ha un progetto che lo coinvolge: "Spero di vincere tanto qui, di riportare la Lazio in alto". Si sente già un veterano, un "giovane vecchio". La sua missione è più ampia rispetto ai risultati: non solo vuole alzare più di una coppa, ma aiutare anche i nuovi e dare l'esempio

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.