Lazio, Baroni e il fattore trasferta: con una vittoria eguaglierebbe Inzaghi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio e Baroni sono a un passo dal record, ma avranno di fronte un'avversaria che non vorrà mollare il sogno scudetto a un passo dal termine. Come riporta il Corriere dello Sport, sono undici le vittorie in trasferta di questa stagione di Serie A, Inzaghi nel 2018 ne fece dodici e proprio contro l'attuale allenatore nerazzurro si può eguagliare il risultato.

Tutto è ancora aperto per la corsa al quarto posto, ma per i biancocelesti sarà dura. La Lazio ci crede lo stesso, dovrà cercare di strappare il miglior risultato possibile dalla trasferta di San Siro e sperare nei passi falsi delle dirette concorrenti. Sarà l'ultimo big match della stagione biancoceleste e forse è un bene che sia in trasferta, essendo così determinante. Perché la Lazio dopo 36 giornate ha conquistato più punti in trasferta che in casa (34 contro 30); mentre a Roma ha vinto soltanto una partita da fine novembre in poi.