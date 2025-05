Lazio | Il centro sportivo di Formello si allarga: al via i lavori per l'Academy

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Otto ettari in più. Il progetto è stato approvato dal Comune di Formello e i lavori sono già iniziati. Dietro al parcheggio del Fersini, le ruspe hanno preparato il terreno dove sorgerà l'Academy della Lazio. Lotito ci pensava e ne parlava da anni, ora siamo alla svolta. Serviranno dieci-dodici mesi di lavoro, riporta Corriere dello Sport, per vederla nascere e radunare l'intero settore giovanile del club biancoceleste con la prima squadra, la Primavera e la Lazio Women al Training Center di Formello.

Sette nuovi campi di calcio, gli edifici per la foresteria del vivaio, dove potranno vivere a abitare i ragazzi delle giovanili in arrivo da fuori Roma. Una scuola per farli studiare e la Chiesa. Accanto al Fersini, riporta Corriere dello Sport, ha già visto la luce un negozio Lazio Style, non ancora inaugurato e da aprire in occasioni delle partite della Primavera e quando verranno aperti i cancelli per gli allenamenti. Le prime occasioni forse tra luglio e agosto se la Lazio rimarrà nella propria struttura per il ritiro precampionato. Due sere fa, una volta conclusa la festa della Lazio, Lotito immaginava di ricavare un angolo anche per il museo che, in realtà, dovrebbe entrare, se verrà approvato in via definitiva, al Flaminio per essere fruibile al centro di Roma.

Anche Cragnotti è rimasto colpito dalla bellezza di Formello. Lo ha definito un centro sportivo di appeal internazionale. L'Academy diventerà, nel giro di un anno, un passaggio decisivo per lo sviluppo del settore giovanile. Formello allargherà i suoi confini sino a estendersi su una superficie di 34 ettari.

