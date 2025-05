Lazio, Rambaudi: "Con l'Inter serve la gara perfetta. Tavares deve dimostrare..."

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia di Inter - Lazio, sale l'attesa in casa biancoceleste. Per continuare a sognare il quarto posto, la squadra di Baroni dovrà provare a fare il colpaccio a San Siro, contro i nerazzurri ancora in piena lotta per lo scudetto. Viste anche le assenze per squalifica di Zaccagni e Pellegrini, il tecnico cambierà qualcosa nell'undici iniziale, con il possibile ritorno di Nuno Tavares dal primo minuto e l'impiego di Dele-Bashiru sulla trequarti. Intervenuto a Radiosei, Roberto Rambaudi ha commentato le possibili scelte di formazione in vista della sfida di domenica sera:

“Ci può stare la scelta di Dele-Bashiru sulla trequarti, lui può ricoprire più ruoli. Ormai non importa la situazione lì davanti, conta fare il proprio gioco. Anche i cambi sono importanti, con l’Inter devi stare in partita fino all’ultimo".

"Tavares anche se giocasse un’ora sarebbe importante. La Lazio non ha il materiale umano dell’Inter e le assenze peseranno; ma la Lazio deve ripartire dalla bella stagione fatta: questo farà crescere. Le esperienze servono. Tu questa gara te la giochi per crescere e per vincere perché sei arrivato a due giorni dalla fine e hai possibilità di centrare la Champions".

"Ora Tavares deve dimostrare chi è veramente. Altre squadre avevano modo di sopperire alle assenze, tu no. Motivo in più per crederci in questa squadra ed in questo finale. La scelta di Dele-Bashiru, ripeto, ci può stare, con lui a Bergamo hai vinto la partita a Bergamo. Contenere l’Inter può essere utile. Dovrai fargli credere di dargli campo per poi attaccare gli spazi".

"La Lazio è lì meritatamente, con sudore e fatica. Non ha grandi qualità tecniche ma se la sta giocando. La partita di andata conta niente nella testa dei giocatori. Contano solo le motivazioni, conta chi sta bene fisicamente. Devi fare la partita perfetta. E’ normale che a parità di condizione parti svantaggiato ma non sempre vince il più forte, può vincere anche il più bravo”.

