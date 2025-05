Lazio-Flaminio, ci siamo! Al via la conferenza dei servizi: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Flaminio, ci siamo. I tempi, stavolta, sembrano davvero maturi. Dopo mesi di attese e interlocuzioni, la conferenza dei servizi dovrebbe esser avviata entro fine maggio o, al massimo, nei primi giorni di giugno. Come riporta il Corriere dello Sport, è il passaggio chiave per trasformare l'idea in progetto e il progetto in realtà. Non si parla di costruire un nuovo stadio, ma di restituire vita a un impianto abbandonato da troppi anni. La bozza del piano è nota: riqualificazione architettonica, sostenibilità, valorizzazione del quartiere, ma anche interventi sulla viabilità. Proprio su questi ultimi due aspetti si concentrano le verifiche finali, necessari per aprire i lavori della conferenza senza il timore di ricevere rifiuti da parte delle varia sovrintendenze.

L'obiettivo è quello di trovare delle soluzioni condivise per evitare di congestionare una zona centrale come quella del Flaminio. Sotto esame parcheggi, trasporto pubblico e compatibilità urbanistica. Il comune di Roma - prosegue il quotidiano - ha più volte confermato la piena disponibilità a valutare con attenzione il progetto della Lazio. Il confronto col club è costante. Senza considerare che adesso, di fatto, non esiste più concorrenza. Lotito sogna uno stadio tutto suo, sarebbe un passo fondamentale per costruire il definitivo salto di qualità del club, rilevato nel 2004.

