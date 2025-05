Calciomercato Lazio | Fabiani si muove: incontro per ricucire lo strappo con Romagnoli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Prove di futuro per Alessio Romagnoli. Bisogna remare tutti nella stessa direzione, per il bene della Lazio. Dopo la gara contro la Juventus il centrale biancoceleste aveva fatto intendere alcune incomprensioni con la società, soprattutto per quanto riguarda vecchie promesse non mantenute a livello contrattuale. Per questo ora l'obiettivo è quello di ricucire lo strappo e far tornare il sereno per continuare a lavorare insieme anche la prossima stagione.

Come riportato da Il Messaggero, infatti, ieri a Formello il diesse Fabiani ha incontrato l'agente di Romagnoli, Enzo Raiola. Proprio su questo si è espresso il giornalista del quotidiano Alberto Abbate ai microfoni di Radio Laziale: "Già da un paio di giorni si sta cercando di ricucire una situazione particolare. Non so l’esito dell’incontro e se ci si riuscirà. Dopo la Juventus è uscito allo scoperto anche Romagnoli, al di là delle smentite. È una questione delicata. La società vuole prolungare il suo contratto, è soddisfatta del suo rendimento in stagione".

16/05 alle 10.15