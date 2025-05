Lazio | Castellanos e le critiche: "Segno poco? In Italia c'è una fissazione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Castellanos non è un goleador?". Tra le domande rivolte a Taty nel corso dell'intervista a Repubblica, sono stati messi sotto la lente d'ingrandimento i numeri dell'argentino in stagione. 38 presenze, 14 gol, 5 assist, 4 rigori guadagnati. L'attaccante, dunque, ha precisato: "Qui in Italia c'è questa fissazione dei numeri, come se contasse solo quanti gol segni". Una visione su cui non si trova d'accordo: "Non la penso così, è fondamentale che la squadra funzioni e vinca". Infine, ha sottolineato il proprio impegno nel lavorare e dare il proprio contributo per il bene dell'intera squadra, al di là dei numeri individuali.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

TORNA ALLA HOMEPAGE