UFFICIALE - Il Real Madrid acquista Huijsen: la cifra è da capogiro

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo ha fatto il Real Madrid il primo clamoroso colpo di mercato. Il club spagnolo, che sta per salutare Carlo Ancelotti promesso sposo del Brasile e accogliere Xabi Alonso come nuovo allenatore, ha aggiunto alla propria rosa Dean Huijsen. L'ex difensore di Roma e Juve si è trasferito ufficialmente ai Blancos a titolo definitivo per 59 milioni di euro.

IL COMUNICATO - "Dean Huijsen (Amsterdam, Paesi Bassi; 14/04/2005) è un nuovo giocatore del Real Madrid. La nostra squadra rafforzerà la sua linea difensiva con un giovane talento che, a 20 anni, è già un nazionale spagnolo e ha giocato a livello professionistico nella Serie A italiana e nella Premier League. Acquistato dal Bournemouth, il difensore centrale è uno dei candidati al premio di miglior giovane giocatore della Premier League per la stagione 2024-25. Huijsen ha esordito con la nazionale spagnola lo scorso marzo. Si è formato nelle giovanili del Malaga e nel 2021 ha firmato per quelle della Juventus, dove ha esordito in prima squadra in una partita contro il Milan. Successivamente ha trascorso mezza stagione in prestito alla Roma prima di unirsi definitivamente al Bournemouth".

IL FALLO SU CASTELLANOS - Huijsen è un nome ben noto anche in casa Lazio. Fu lui, infatti, a commettere il fallo da rigore su Castellanos nel derby della scorso anno vinto dai biancocelesti che, grazie al gol di Zaccagni dagli undici metri, conquistarono il passaggio alle semifinali di Coppa Italia.

