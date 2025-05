Milan, quattro gli assenti in vista della Roma: ecco chi non ci sarà

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa Italia, il Milan si prepara ad affrontare la Roma per provare, quantomeno, a centrare un piazzamento europeo. In caso di vittoria contro i giallorossi e nell'ultimo match contro il Monza, infatti, la squadra di Conceicao avrebbe la certezza aritmetica di un posto in Conference League. Per il match dell'Olimpico, però, il tecnico portoghese dovrà fare a meno di quattro pedine, che sicuramente non potranno partire alla volta della capitale.

Come riportato da Sky Sport, infatti, oltre a Bondo (per i postumi di un trauma alla caviglia) e Chukwueze (per un'infiammazione al pube), il Milan dovrà fare a meno anche di Walker, out per febbre, e Theo Hernandez, assente per una contusione alla coscia sinistra.

