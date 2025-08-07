Lazio, Mandas e la prima convocazione con la Grecia: "Quando mi hanno chiamato..."

La prima convocazione in Nazionale non si dimentica mai. Christos Mandas è tornato a raccontarla nel nuovo videocast della Grecia, di cui è stato pubblicato un estratto su Instagram. Il portiere della Lazio, insieme a quello del Newscastle Vlachodīmos, ne hanno parlato all'interno del contenuto che uscirà prossimamente. Queste le sue parole: "La mia prima chiamata in Nazionale? Ero in Italia, con il mio cane e la mia ragazza. Quando mi hanno chiamato ero solo impaziente di attaccare per far sapere a tutti che ero stato convocato".

Pubblicato il 6/8