Lazio, niente esordio in Inghilterra per la terza maglia: ecco il motivo
RASSEGNA STAMPA - Debutto rimandato. La terza maglia dovrà aspettare: non sarà utilizzata dalla Lazio nell'amichevole in Inghilterra contro il Burnley. Il lancio ufficiale della divisa, nonostante i diversi spoiler spuntati sui social, è in arrivo. La presentazione sarebbe servita proprio per utilizzarla al Turf Moor sabato pomeriggio, per la penultima gara prima dell'inizio del campionato.
Nulla da fare, invece. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il club inglese avrà una maglia di colore simile in campo. Per questo la Lazio sarà costretta a dover utilizzare uno dei due kit già resi noti e utilizzati.
Pubblicato il 6/8