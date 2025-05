Orsi spiega: "Ho parlato con Baroni, la Lazio è carica. Contro l'Inter..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio va a Milano per giocarsi tutto. Contro l'Inter la squadra di Baroni ha una delle ultime occasioni per rimanere in corsa per il quarto posto, che vale la Champions League del prossimo anno. Dall'altra parte i nerazzurri si giocano lo Scudetto a distanza con il Napoli. Ai microfoni di Radio Marte l'ex portiere Fernando Orsi ha detto la sua sulla gara di San Siro.

Queste le sue parole: “La Lazio è molto carica. Ho incontrato Baroni, nei festeggiamenti per i 25 anni per l’ultimo scudetto biancoceleste, e mi ha detto che vanno lì per fare una partita seria per cercare di qualificarsi in Champions o comunque in Europa, visto che può accadere di tutto. La Lazio in due gare si gioca tanto, la partita di domenica contro l’Inter per i biancocelesti è molto importante, tenendo conto che la Lazio non pensava di arrivare a 2 giornate dalla fine e giocarsi la Champions, quindi farà una partita solida".



"Anche per l’Inter è importante, perché lo scudetto era ed è un obiettivo: è vero che c’è la finale di Champions ma i nerazzurri possono ritrovarsi con due titoli ma anche con nessuno. Quindi la squadra di Inzaghi sentirà la pressione, deve anche riattaccare un po’ la spina dopo aver vinto contro il Torino, perché non pensava di rientrare in corsa in modo così importante. L’Inter comunque ha l’obbligo di vincere entrambe le partite, quantomeno per provarci".

