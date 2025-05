Napoli, Conte: "Inter? Non ci interessa il loro risultato..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia della sfida contro il Parma il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa e, tra i vari temi affrontati, ha parlato anche dell'Inter, in campo contro la Lazio, che al momento è a -1 dagli azzurri: "Alla fine hai bisogno dell'aggiornamento, si aggiorneranno loro, non è importante. Sicuramente il risultato non potrà condizionare né una squadra né l'altra, non si può speculare in questo caso, devi pensare a fare il tuo, possibilmente vincere la partita. Noi dobbiamo pensare a noi".

Sui giocatori: "Loro sanno che stanno giocando per un obiettivo non preventivabile, differente rispetto ai grandi club. Per i grandi club uno Scudetto in più o in meno non è che cambia tanto la vita, per una piazza come Napoli è storico, basti pensare che due anni fa non lo vinceva da 30 anni, da Maradona, e si sa la differenza, che tipo di differenza c'è anche nel vivere queste situazioni".

