Internazionali | Paolini domina la finale: al Centrale anche Zaccagni e Chiara Nasti - FT

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un’altra giornata all’insegna dello sport quella andata in scena al Foro Italico dove si stanno svolgendo gli Internazionali di Roma. Il Master 1000 della Capitale negli anni è diventato un appuntamento imperdibile per tantissimi appassionati e non solo.

In questi giorni anche diversi calciatori della Lazio, nei momenti liberi, si sono recati al centrale per vedere i match e per sostenere, come nel caso di Patric e Pedro, il loro amico Carlos Alcaraz, che proprio domenica sfiderà in finale Jannik Sinner.

Nel pomeriggio di oggi, invece, Mattia Zaccagni e la moglie Chiara Nasti hanno assistito alla finale femminile vinta da Jasmine Paolini che si è imposta in due set sull’americana Coco-Gauff.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.