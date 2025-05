Inter, verso la Lazio: il discorso di Inzaghi alla squadra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Fino in fondo, senza rimpianti. Vale sia per la finale di Champions sia per lo scudetto. Concetto che, si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Inzaghi ha ripetuto alla squadra prima dell’allenamento di ieri, l’ultimo in vista del big match con la Lazio. Poi, è scattato il ritiro alla Pinetina con cena al completo a cui ha partecipato anche la dirigenza.

Il tecnico ha insistito sul fatto che tutti ormai si aspettano sia il Napoli a prendersi il tricolore, che sono gli azzurri a avere tutta la pressione sulle spalle. Il pari col Genoa però, è stata la dimostrazione che tutto può succedere e che l’Inter ha un motivo in più per farsi trovare pronto. E Inzaghi lo farà lanciando in campo tutti i titolari. Dal campo arrivano infatti, notizie positive per il piacentino che ha recuperato Mkhitaryan, potenziale titolare e in vantaggio su Zielinski. Non ce la fa Frattesi che anche ieri ha proseguito col lavoro personalizzato, come lui anche Lautaro. Sono loro due gli unici indisponibili.

