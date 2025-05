Lazio, Pandev: "È una squadra ricca di qualità. Baroni è sottovalutato".

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È il giorno di Inter - Lazio, gara cruciale che può segnare irrimediabilmente le sorti della lotta scudetto e della corsa al quarto posto. Per continuare a sperare in un posto in Champions, la squadra di Baroni dovrà fare risultato a San Siro, compito estremamente complicato contro una squadra, quella nerazzurra, obbligata a vincere per non dire addio al titolo. In vista del match di stasera, Goran Pandev, doppio ex della sfida, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

"Con l'Inter ho festeggiato il Triplete, alla Lazio ho giocato forse il mio calcio migliore. Inter - Lazio sarà bellissima, perché entrambe giocano per grandi traguardi".

Sulla stagione dei biancocelesti ha poi aggiunto: "Ha fatto una bellissima stagione, merita di andare in Champions. Anche loro hanno sofferto per gli infortuni, non dimentichiamoci che hanno giocato a tutta anche in Europa League. È una squadra ricca di qualità, penso a Isaksen, Guendouzi e Rovella. Baroni ha lavorato alla grande, è sottovalutato".

