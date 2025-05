Lazio, contro l'Inter Pedro può essere decisivo: infrangerà un altro record?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Quando il gioco si fa duro i campioni iniziano a giocare. La Lazio, quest'anno, ha trovato in Pedro una vera e propria risorsa inaspettata. Infatti lo spagnolo, a dispetto dell'età, ha saputo contribuire con entusiasmo ad alcuni dei successi più importanti di questa stagione.

Come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport l'ex Barcellona è a 8 gol e può eguagliare o addirittura infrangere il suo record di marcature in campionato (9 nel 2021-2022). Il match di San Siro per lui è un appuntamento attesissimo: d'altronde le leggende come lui amano la pressione delle sfide più complesse.

Intanto emerge un dato: lo spagnolo quest'anno ha segnato ben 7 gol da subentrato e soltanto 1 dall'inizio. Oggi, però, Baroni sembra intenzionato a schierarlo da titolare, sfruttando le condizioni non ottimali dei suoi compagni di reparto.

