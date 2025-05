Lazio, nessuna fretta per il rinnovo di Romagnoli: ecco quando se ne riparlerà

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Per il rinnovo di Romagnoli si procederà con calma. Questo è la linea guida che sembra prevalere in casa Lazio, dove attualmente non sembra esserci alcuna fretta di discutere il prolungamento del centrale difensivo. Il giocatore è legato al club biancoceleste fino al 2027, ma nelle scorse settimane si era lamentato riguardo a delle vecchie promesse che non sarebbero state mantenute dalla società a livello contrattuale.

Dopo un primo incontro interlocutorio avvenuto a Formello tra le due parti negli scorsi giorni, ne serviranno altri per capire se esistono le condizioni per continuare insieme o meno. Secondo La Gazzetta dello Sport se ne riparlerà solo dopo la fine del campionato e al momento nessuno scenario sembra precluso. Che si tratti di rinnovo, permanenza senza rinnovo o cessione, Romagnoli dovrà aspettare ancora qualche settimana per conoscere le intenzioni del club.

