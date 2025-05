Inter - Lazio, parla Righetti: "Ecco cosa mi aspetto da questa sfida"

Nella puntata di ieri di 90' minuto si è parlato del match di questa sera che si giocherà tra Inter e Lazio. L'ex centravanti Ubaldo Righetti ha presentato la sfida dal suo punto di vista. Ecco riportate le sue parole:

"La Lazio è attrezzata per tirare fuori la grande prestazione, ha dei giocatori importanti. Bisogna capire quanta forza e quanta determinazione metterà l'Inter in questa partita. I nerazzurri sono capaci anche di chiudere la partita in 10 minuti; sarà importante capire quali saranno gli interpreti che scenderanno in campo dall'inizio. Per caratteristiche i biancocelesti non sono una squadra difensiva, se la giocano sempre".

