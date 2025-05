Lazio, incubo infortuni: con Lazzari salgono a 23 gli stop stagionali

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - In vista della sfida contro l'Inter, la Lazio perde Manuel Lazzari. Appena rientrato da un problema al polpaccio, l'ex Spal è stato costretto a fermarsi nuovamente per una lieve lesione al flessore e non sarà a disposizione di Baroni per la trasferta di Milano. Per il terzino si tratta del quarto stop stagionale, che porta a 23 il totale degli infortuni di quest'anno in casa Lazio.

Come riportato da Il Messaggero, solo Nuno Tavares è stato colpito da più problemi fisici di Lazzari in questa stagione. Il portoghese, infatti, è al rientro dal settimo stop del suo campionato, quest'ultimo dovuto all'ennesimo problema all'adduttore sinistro.



Oltre ad acciacchi di breve durata, quest'anno il club biancoceleste ha dovuto far fronte anche ad infortuni più seri, come quelli che hanno tenuto fuori Vecino e Castellanos rispettivamente per tre e due mesi. Oltre a loro, si sono fermati almeno una volta per problemi muscolari anche Hysaj (strappo), Gila e Pedro (per una lesione) e Romagnoli, Rovella e Zaccagni (affaticamento). Non finisce qui, perché per infortuni alle caviglie sono finiti ai box Dia, Noslin, Dele-Bashiru e, soprattutto, Patric, costretto ad operarsi e a chiudere anzitempo la sua stagione. Insomma, l'infermeria della Lazio quest'anno è stata sempre piena, un fattore che, sicuramente, ha pesato sulle prestazioni della squadra di Baroni.

