Atalanta, Retegui come Castellanos: l'esultanza per il piccolo Emanuele

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta vince nel segno di Retegui. Il bomber italo-argentino raggiunge quota 25 gol e diventa il giocatore ad aver realizzato più gol in una singola stagione con la Dea. Il suo gol nei minuti finali regala il 2-3 ai suoi, ma anche un sorriso al piccolo Emanuele. Proprio come Castellanos qualche settimana fa a Marassi, Retegui ha esultato nello stesso modo, proprio come promesso a Emanuele. Ecco di seguito il post pubblicato in collaborazione tra Emanuele e Retegui su Instagram: "Questa sera ho incontrato il giocatore che mi ha tenuto compagnia in quest'anno particolare con i suoi gol, facendomi gioire e vincere il fantacalcio.it. Incontrarti è stato bellissimo amico mio, grazie e viva il calcio sempre".

