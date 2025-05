Clamoroso in Serie B: penalizzato il Brescia, cambiano playout e retrocessioni. I dettagli

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di Federico Serra

Ha del clamoroso quello che potrebbe accadere in Serie B, a poco più di 24 ore del playout che si dovrebbe giocare tra Salernitana e Frosinone, in programma, a ora, domani sera all''Arechi. Come riporta infatti l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport, sembra sia in arrivo una penalizzazione di 4 punti per il Brescia per un’irregolarità commessa alla scadenza di febbraio per il pagamento di stipendi e contributi. Il presidente Massimo Cellino avrebbe coperto la parte relativa alle tasse con crediti d’imposta che in realtà si sono rivelati inesistenti.

Sanzione da scontare chiaramente nel campionato 2024-25, con la classifica che va quindi a riscriversi: Frosinone, Salernitana e Sampdoria guadagnano una posizione, con le Rondinelle che slittano invece al terzultimo posto. Tradotto, Brescia in Serie C, Frosinone salvo, Salernitana e Sampdoria al playout. Che a questo punto non si giocherà domani ma andrà riprogrammato.