Lazio, Mauri: "Baroni ha fatto un ottimo lavoro, è da confermare. E contro l'Inter..."

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara alla sfida contro l'Inter, decisiva per la corsa all'Europa: "Sono convinto che emergerà l’orgoglio. Sono punti pesantissimi, la squadra di Baroni può sfruttare le ripartenze", ha spiegato l'ex calciatore biancoceleste Stefano Mauri ai taccuini de Il Corriere della Sera. In trasferta i biancocelesti hanno avuto risultati eccellenti, mancando però spesso l'appuntamento in casa: "Credo che questi risultati quasi invertiti siano dovuti a una questione tattica", ha detto. Secondo lui i giocatori di Baroni si trovano meglio a giocare in campo aperto, situazione più frequente lontano dall'Olimpico.

Su questo per Mauri non ha influito lo 0-6 subito proprio contro l'Inter a dicembre: "Si tratta di un episodio, non penso abbia influito sull’approccio successivo all’Olimpico". In chiusura, poi, l'ex capitano si è espresso sul lavoro in stagione di Marco Baroni, che per lui andrebbe confermato in panchina: "Per me ha fatto un ottimo lavoro. Nessuno avrebbe predetto la Lazio a pari punti con la Juve a 180 minuti dal termine".