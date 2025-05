Apolloni racconta: "Ero simpatizzante della Lazio, ma mi cercò la Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di TMW Radio, Luigi Apolloni è tornato a parlare della sua carriera da calciatore e sulla possibilità, mancata, di giocare nella Capitale sia con la maglia della Lazio che con quella della Roma. In biancoceleste aveva fatto un provino, ma senza essere preso; poi l'ha cercato la società giallorossa, ma senza successo. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Nell'arco di una carriera non sempre riesci a far vedere subito le tue qualità. Ho fatto un percorso di crescita fatto anche di sconfitte, e sono maturato grazie a questo. Io provai con la Lazio ma non credettero in me. Io ero simpatizzante della Lazio ma alla fine ho fatto un percorso che, se fossi rimasto lì, magari non avrei fatto. La Roma di Sensi mi cercò, ma Pastorello si oppose e rimasi a Parma".

