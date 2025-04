Calciomercato Lazio | Dalla Francia: "Occhi su un giovane difensore"

CALCIOMERCATO LAZIO - Si riempie il taccuino dei possibili nuovi innesti di mercato in attesa della fine del campionato. La posizione della Lazio in classifica a maggio determinerà budget e obiettivi per l'estate, dove continuerà il ringiovanimento della rosa. Saranno fatte diverse valutazioni, a partire dalla difesa: è incerta la posizione di Romagnoli, così come quella di Mario Gila (che ha tante richieste in Europa) e quella di Patric (in difficoltà a livello fisico quest'anno).

Per questo la società biancoceleste si sta già guardando intorno su nuovi giovani da inserire. O almeno questo è quello che viene riportato in Francia: secondo quanto sostenuto da TEAMtalk, la Lazio starebbe seguendo Albian Hajdari, difensore centrale svizzero classe 2003 del Lugano. Ha un contratto fino al 2028 e una clausola rescissoria da 5 milioni di euro, su di lui c'è l'interesse anche di Marsiglia, Bournemouth, Bologna, Torino e Bayer Leverkusen.

In questa stagione ha giocato 35 partite (compresa la Conference League), per un totale di 2.968 minuti, e messo a segno due gol. In passato ha fatto parte delle giovanili del Basilea oltre che della Juventus Next Gen (Under 23), che poi l'ha ceduto proprio al Lugano. A marzo, tra l'altro, ha esordito anche con la Nazionale maggiore della Svizzera (contro il Lussemburgo, ndr.).

