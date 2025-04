Calciomercato Lazio | Juve e non solo: la Premier League punta Nuno Tavares

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Sarà senza dubbio uno dei protagonisti del prossimo mercato estivo. È tutto da decidere il futuro di Nuno Tavares, arrivato alla Lazio l'estate scorsa dall'Arsenal in prestito con obbligo di riscatto per cinque milioni di euro. Con otto assist totali in stagione, il portoghese ha attirato l'interesse di numerose squadre in giro per l'Europa, nonostante i tanti infortuni muscolari (al momento è fermo ai box).

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, il terzino biancoceleste, in caso di cessione, potrebbe rimanere in Italia, visto che è finito nel mirino della Juventus per il mercato estivo. Ma non è da escludere anche un suo possibile ritorno in Inghilterra, dato che sia il Fulham che l'Everton lo starebbero tenendo d'occhio da vicino. Nei prossimi mesi, dopo la fine del campionato, la società valuterà la sua situazione.

Pubblicato il 29/04