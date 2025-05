Lazio, Rovella a LSC: "La battaglia sarà a centrocampo. Spero di segnare perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Inter - Lazio determinerà una serata importantissima per gli uomini di Baroni. Il treno per la corsa Champions corre veloce e la squadra biancoceleste vuole salirci senza perderlo. A pochi passi dal big match a San Siro è intervenuto Nicolò Rovella ai microfoni di Lazio Style Channel: "Oggi è importantissima, abbiamo qualcosa più noi, dopo qualche eliminazione è importante andare in Champions, siamo qui per cercare di vincere. Io credo che a centrocampo sarà una grande battaglia, spero che sorrida a noi. Gol? Credo sia importantissimo per noi e la società, la Lazio è una top in Italia si deve confermare in Champions. Spero di fare gol, lo aspetto da tempo e spero di poterlo trovare".