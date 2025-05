Lazio, scelta la maglia per sfidare l'Inter a San Siro: tutti i dettagli

La Lazio si prepara a scendere in campo a San Siro. Manca sempre meno al big match contro l'Inter che deciderà tanto in vista della corsa all'Europa in campionato. La squadra di Baroni per l'occasione sfoggerà nuovamente la maglia gialla in trasferta, così come successo contro Genoa ed Empoli nelle ultime gare. Sulla divisa anche lo sponsor 'Aeroitalia'. La speranza è che la scelta possa di nuovo portare fortuna ai biancocelesti lontano dall'Olimpico.

