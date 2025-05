Calciomercato | Cherki saluta il Lione: "Vedremo dove mi porterà il futuro"

Rayan Cherki è pronto davvero a lasciare il Lione. Il talento classe 2003, al termine della vittoria contro l'Angers all'ultima giornata di Ligue 1, ha annunciato il proprio addio al club francese dopo ben 14 anni. In zona mista ha detto: “Penso sia stata la mia ultima partita con il Lione, ma mantengo un po’ di prudenza. So cosa ho vissuto la scorsa estate e le difficoltà che ho attraversato. Vedremo dove mi porterà il vento. Sono fiero di ciò che ho fatto per questo club.”

Da tempo giravano voci di un suo trasferimento altrove. In passato tra l'altro era stato accostato anche alla Lazio, che però non ha mai affondato il colpo. A gennaio, invece, ci aveva pensato l'Atalanta. Chissà che non possa trovare spazio proprio in Serie A per la sua prossima avventura.

