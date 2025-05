Roma, Klopp nuovo allenatore? L'indizio social che fa impazzire i tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

Un rebus per scoprire il nuovo allenatore della Roma. Da un video pubblicato su Instagram dal Gruppo Friedkin arriva un indizio che ha mandato fuori di testa il pubblico giallorosso. Si parla di Jurgen Klopp come successore di Ranieri: nessuna certezza, ma solo una combinazione assurda di lettere trovata nel filmato. Nell'esaltare la Capitale, infatti, si leggono le parole Colosseo (con la K in tedesco), Lupa (L), Olimpico (O), San Pietro (P), Pantheon (P). In breve, Klopp. I tifosi della Roma hanno immediatamente pensato all'allenatore tedesco e sono impazziti. Nelle prossime settimane è atteso l'annuncio della nuova guida tecnica.

