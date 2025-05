Calciomercato Milan | Novità importanti in entrata: coinvolti Tare e Ibanez

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Dopo la sconfitta in Coppa Italia, il Milan pensa al futuro. Il club rossonero avrebbe pensato a una rivoluzione nella dirigenza con il nuovo direttore sportivo che potrebbe essere una vecchia conoscenza del nostro campionato. Se Igli Tare sembrava in pole, nelle ultime ore ci sarebbe stato un ribaltone. Secondo La Gazzetta dello Sport, Lee Congerton avrebbe superato tutti e sarebbe lui in avanti per il ruolo di ds dei meneghini.

Il gallese dal 2022 al 2024 ha lavorato all'Atalanta come responsabile per lo Sviluppo Internazionale dell’Area Sport. Nel suo currriculum ci sono nomi prestigiosi come Calhanoglu e Lookman. Attualmente lavora all’Al-Ahli in Arabia Saudita, la squadra di Firmino, Mahrez e Ibanez. Potrebbe essere il britannico a bruciare al fotofinish Tare e a occuparsi del rilancio del Milan.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.