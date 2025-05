Clamoroso Muslera! L'ex Lazio segna con il Galatasaray: cos'è successo

TUTTOmercatoWEB.com

Clamoroso in Turchia. Il Galatasaray, in vantaggio per due reti a zero in casa contro il Kayserispor, guadagna un calcio di rigore che può portarli sul 3-0 e chiudere così definitivamente il match. La vittoria avrebbe però sancito anche la vittoria del titolo per il club di Istanbul e la rete decisiva l'ha siglata un protagonista anomalo: Fernando Muslera. L'ex Lazio si è presentato sul dischetto e ha segnato il gol del 3-0, regalando così la vittoria del torneo ai suoi tifosi in un contesto di gioia e emozione, anche perché questa è l'ultima stagione che l'uruguaiano giocherà con la maglia del Galatasaray.

