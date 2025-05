Lazio, il pari con l'Inter segna un verdetto per la Coppa Italia: i dettagli

Finisce 2-2 la sfida di San Siro tra Inter e Lazio. Un pari meritato per la squadra di Baroni che non ha mai mollato recuperando per due volte lo svantaggio con la doppietta firmata da Pedro. Un punto per i biancocelesti che allontana la Lazio dal quarto posto ma che porta almeno una notizia positiva.

La Lazio è infatti certa di chiudere la stagione tra le prime otto in classifica e quindi di evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto. I biancoelesti entreranno in gioco direttamente agli ottavi di finale da testa di serie.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.