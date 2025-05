Inter - Lazio, Di Canio sul rigore di Bisseck: "Grande quanto una casa!"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio strappa un pareggio a San Siro contro l'Inter grazie alla doppietta di uno strepitoso Pedro e tiene vive le sue ambizioni europee. Sul secondo gol dei biancocelesti, arrivato grazie ad un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Bisseck, sono state forti le proteste della squadra di Inzaghi. Nel post partita del match, durante la puntata di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio ha commentato così il penalty fischiato da Chiffi: “Rigore grande quanto una casa, ma proprio per l’atteggiamento. Il gomito fa volume. Bisogna sapersi comportare a livello di tattica difensiva, con un uomo che sta calciando al volo ad un metro, ti pianti a terra e qualsiasi cosa fa ti prende addosso. Non si capisce il salto che fa, perché non copre più spazio”.

