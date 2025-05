RIVIVI DIRETTA - Inter - Lazio 2-2, un punto a testa: Pedro risponde a Bisseck e Dumfries

Serie A Enilive | 37ª giornata

Domenica 18 maggio 2025, ore 20:45

Stadio Giuseppe Meazza, Milano

INTER - LAZIO 2-1: 46' Bisseck (I), 72' - 89' Pedro (L), 80' Dumfries (I)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (91' Zalewski); Dumfries, Barella, Calhanoglu (91' Zielinski) , Mkhitaryan (91' Arnautovic), Dimarco (67' Carlos Augusto); Thuram, Taremi (55' Correa). A disp.:Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Asllani, Pavard, Darmian, Topalovic. All.:Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila (97' Gigot), Romagnoli, Tavares (65' Hysaj); Guendouzi, Rovella; Isaksen (52' Pedro), Vecino, Dia; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Provstgaard, Basic, Belahyane, Ibrahimovic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

Arbitro: Chiffi; Assistenti: Meli – Alassio; IV Uomo: Marcenaro; VAR: Di Paolo; AVAR: Guida

Ammoniti: 38' Calhanoglu (I), 45' Castellanos (L), 61' Gila (L), 78' Romagnoli (L)

SECONDO TEMPO

90'+10' Triplice fischio: termina il secondo tempo.

90'+8' Gol annullato a Arnautovic per fuorigioco.

90'+7' Problemi per Gila che lascia il campo, al suo posto entra Gigot.

90'+6' Conclusione di Castellanos, facile intervenire per Sommer.

90'+4' Opportunità gigante per l'Inter con Aranutovic che a tu per tu con Mandas liscia il tiro.

90'+1' Triplo cambio per l'Inter: fuori Mkhitaryan, Calhanoglu e Bastoni dentro Arnautovic, Zielinski e Zalewski.

90' Concessi 7' di recupero.

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Pedro dal dischetto non sbaglia, beffa Sommer e riporta in parità la sfida.

88' Si conclude il check del Var, Chiffi assegna il rigore.

88' Si accendono gli animi sulle panchine, proteste da parte di Baroni e Inzaghi. Entrambi espulsi da Chiffi.

87' Ferma il gioco Chiffi, è in corso il check del Var.

86' Proteste dei biancocelesti che reclamano un tocco di mano di Bisseck sul tiro di Castellanos, ma Chiffi lascia proseguire il gioco.

85' Pedro cerca e trova l'imbucata in profondità per Castellanos, ma c'è l'anticipo del difensore nerazzurro.

82' Ancora pericoloso Dumfries che col sinistro calcia sul primo palo, la palla finisce sul fondo.

80' Inter di nuovo in vantaggio! Su calcio di punizione, gran palla di Calhanoglu per Dumfries in area che la mette di testa alle spalle di Mandas.

78' Ammonito Romagnoli per un fallo ai danni di Bisseck.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOL! Si conclude il check del Var, rete convalidata. La Lazio pareggia i conti con Pedro! Si riapre la sfida a San Siro.

72' Super occasione per la Lazio! Azione rocambolesca in area dell'Inter che si conclude col tiro in porta di Pedro, Ma si alza la bandierina del fuorigioco. È in corso il check del Var.

69' Altra occasione per la Lazio! Castellanos in profondità per Dia che però, ostacolato da Bisseck, non riesce a trovare la porta.

68' Si presenta Pedro alla battuta, ma calcia male. È facile per Sommer fare sua la sfera.

67' Prima della punizione c'è un cambio per l'Inter: fuori Dimarco, entra Carlos Augusto.

67' Mkhitaryan atterra Rovella, la Lazio guadagna un calcio di punizione.

65' Non ce la fa Tavares, Baroni è costretto al cambio. Il portoghese cede il posto a Hysaj.

64' Problemi al polpaccio per Tavares, dopo un contatto con Barella, che richiama subito l'attenzione della panchina e poi si accascia.

61' Ammonito Gila per un fallo su Dimarco.

59' Tavares intercetta un cross di Mkhitaryan per Barella e fa ripartire la Lazio. Si avvicina dalle parti di Sommer e mette una buona palla al centro per Castellanos che però non ci arriva.

57' Fallo in scivolata di Bastoni su Pedro, fischia Chiffi. C'è punizione per la Lazio.

55' Sostituzione Inter: fuori Taremi che lascia il posto a Correa.

52' Sostituzione Lazio: entra Pedro, esce Isaksen.

48' Prova a rendersi pericolosa la Lazio con Castellanos che crossa in area per Dia, ma il numero diciannove è troppo lento e perde il tempo per calciare la conclusione che viene murata da Bisseck.

46' È la Lazio a movrare il primo pallone.

46' Fischia Chiffi: inizia la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina qui il primo tempo.

45'+1' Inter in vantaggio! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bisseck riesce a trovare lo spazietto giusto per infilarla alle spalle di Mandas.

45' Concesso 1' di recupero.

45' Conclusione di Castellanos, il tiro finisce alto sopra la traversa. Fischia nel mentre l'arbitro, l'argentino ha commesso fallo in attacco e si prende anche l'ammonizione.

42' Opportunità gigante per la Lazio! Bella palla di Tavares per Isaksen che sbaglia la conclusione a tu per tu con Sommer, colpisce in pieno il portiere nerazzurro.

40' Castellanos per Vecino, i due non s'intendono in area. Bisseck recupera palla e allontana il pericolo facendo ripartire l'Inter.

38' Ammonito Calhanoglu, il turco ha commesso fallo su Rovella in scivolata.

34' Primo corner per l'Inter: Dimarco dalla bandierina, traiettoria ad uscire. Allontana Vecino.

31' Lazio in attacco, Isaksen alza il pallone per Castellanos ma c'è l'anticipo di Bisseck che allontana il pericolo.

30' Attacca l'Inter, cross di Thuram per Dimarco che in diagonale prova la conclusione, fortissima. Mandas dice 'no'.

28' Brivido per la Lazio! Arriva una bella palla per Thuram che tenta la conclusione in acrobazia, ma viene murata da Tavares.

25' Azione prolungata dell'Inter in zona offensiva, prima il tentativo di Barella, deviato da Romagnoli, e poi quello di Dumfries. Mandas non si lascia sorprendere.

23' Contropiede della Lazio guidato da Isaksen che però viene fermato dalla difesa nerazzurra rientrata di corsa al limite della sua area.

22' Scivola Calhanoglu, ne approfitta la Lazio che può ripartire con Castellanos ma viene chiuso dal difensore avversario.

21' Dimarco alla battuta, cross in area ma c'è l'uscita di Mandas che con i pugni allontana.

20' Fallo di Marusic su Taremi, l'Inter conquista un calcio di punizione da posizione interessante.

18' Isaksen contro Bastoni al limite dell'area, poi trova l'imbucata per Castellanos ma Acerbi legge tutto e anticipa l'argentino.

17' Mkhitaryan cerca Taremi, allontana Romagnoli.

15' Isaksen vince la sfida con Taremi, la Lazio conquista un calcio di punizione.

13' Inter in attacco, cross di Dumfries per Taremi che ci mette la testa. Esce Mandas che anticipa l'iraniano e fa sua la sfera.

11' Palla in profondità per Barella, difficile arrivarci per il centrocampista. C'è Mandas a presa sicura.

7' Guendouzi bene per Castellanos, Bisseck blocca l'argentino.

7' Subisce fallo Guendouzi da Barella, Chiffi fischia la punizione. Mandas provvede alla battuta.

6' Calhanoglu per Thuram, ma Gila chiude il francese.

5' Lotta Isaksen con Bastoni, il danese finisce a terra e la palla fuori dal campo ma non c'è fallo. Riparte l'Inter.

4' Tutto ok per lo spagnolo, può riprendere il gioco.

3' Interrompe il gioco Chiffi, un problema alla scarpa per Gila.

1' Calcio di punizione per l'Inter, conquistato da Dumfries che ha subito fallo.

1' Sono i padroni di casa a muovere il primo pallone.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

AGGIORNAMENTO ORE 20:33 - Le squadre sono rientrate nello spogliatoio in attesa del calcio d'inizio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:10 - Inter e Lazio hanno fatto il loro ingresso in campo per svolgere il consueto riscaldamento pre partita.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Inter - Lazio, gara valida per il 37° turno di Serie A. Big match che in palio mette punti preziosi per lo scudetto, nel caso dei nerazzurri, e per la Champions, nel caso dei biancocelesti. Appuntamento col calcio d’inizio alle 20:45.

