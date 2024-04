Lazio Women, oggi la sfida col Pavia: tre indisponibili per Grassadonia

Il campionato è entrato nella fase clou, ogni gara sarà decisiva per la promozione e la Lazio Women non può permettersi passi falsi. La pressione c’è, si fa sentire, ma le biancocelesti dovranno conviverci dal momento che l’obiettivo è sempre più vicino. “La classifica non entra nello spogliatoio”, ha detto Colombo, ma un’occhiata è impossibile non dargliela. Le capitoline sono prime in classifica a +5 dalla Ternana, con le prossime due partite si giocheranno la chance di mantenere il vantaggio per arrivare allo scontro diretto con le umbre con maggiori certezze. Oggi alle 15, allo Stadio Comunale Fortunati, le ragazze di Grassadonia affronteranno il Pavia, penultimo in classifica e in piena lotta per la salvezza. “Trasferta insidiosa - ha dichiarato il mister alla vigilia - sappiamo cosa troveremo. Dovremo essere bravi a avere un ottimo approccio e a capire l’importanza della gara, di quello che ci giochiamo”.

Il tecnico non avrà a disposizione Castiello, fermata un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni, ma neanche Natalucci e Giuliano. Queste ultime sono in fase di recupero. Il resto della rosa è a completa disposizione, tutte in corsa per una maglia da titolare. “Le rotazioni - ha spiegato l’allenatore - dipendono da loro, da come si allenano e da chi è in grado di farmi capire che può giocare una partita durante la settimana e chi da domenica dal 1’”.

