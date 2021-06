Italia - Galles, gli azzurri chiudono il girone primi se...

Il 3-0 dell'Italia sulla Svizzera porta in dote la qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020. Non basta però per il matematico primo posto del girone, visto che a Baku il Galles ha battuto 2-0 la Turchia. Nell'ultima giornata (domenica, ndr) gli azzurri sfideranno all'Olimpico di Roma proprio Bale e compagni. Per certificare la vittoria del girone all'Italia basterà non perdere: sia in caso di vittoria, che di pareggio chiuderebbe in testa il gruppo A. In questo caso agli ottavi l'Italia se la vedrebbe con la seconda del girone C (Austria, Olanda, Ucraina e Macedonia del Nord), altrimenti in caso di arrivo al secondo posto con la seconda del girone B (Belgio, Russia, Finlandia e Danimarca).

