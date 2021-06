Calciomercato Lazio, il club vuole tenere Strakosha: le richieste del giocatore

Dopo una stagione passata in panchina, Thomas Strakosha potrebbe rimanere un'altra stagione alla Lazio. La partenza del portiere albanese sembrava scontata ma l'arrivo di Sarri ha cambiato le carte in tavola e la sua permanenza non è così impensabile. Il nuovo tecnico biancoceleste conosce bene Reina che ha allenato già a Napoli ma non ha ancora stabilito alcuna gerarchia per la porta. Strakosha, così come lo spagnolo, va in scadenza nel 2022 e da gennaio potrebbe già accordarsi con altre squadre a parametro zero per la stagione successiva.

LE RICHIESTE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la società conta di parlare con il giocatore prima o durante il ritiro di Auronzo che scatterà l'11 luglio. Guadagna 1,4 milioni a stagione e per un eventuale rinnovo vorrebbe arrivare almeno a 2. Non basta però, perché il classe '95 vuole garanzie anche dal punto di vista delle presenze in campo. Ha sofferto la concorrenza di Reina e la perdita del posto da titolare e adesso vuole tornare a giocare. Tutti discorsi che verranno affrontati con il club, ma l'idea ora è quella di trattenerlo in biancoceleste.

