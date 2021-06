Calciomercato Lazio, Rueda (Pres. Santos): "Ho contattato Felipe Anderson e Andreas Pereira"

Mercato in divenire, strategie che si stanno definendo e prenderanno forma col passare dei giorni. La Lazio studia la rivoluzione con alla guida il Comandante Sarri. Nomi ne circolano tanti, bisogna capire chi davvero può entrare nelle mire biancocelesti. Si è parlato di un ritorno di Felipe Anderson, c'è da capire cosa ne sarà di Andreas Pereira. Entrambi, però, interessano anche al Santos. Il club brasiliano, per bocca del presidente Andres Rueda, ha ammesso di aver preso contatti con entrambi: "Ho contattato tre giocatori, sapevo delle difficoltà che avrei incontrato, ma ho chiamato per curiosità. Uno è Felipe Anderson. Non ho fatto nemmeno una proposta, ho chiesto quale fosse il suo stipendio: 1,4 milioni (di real brasiliani a settimana ndr, pari a 2,7 milioni di euro annui ndr). Il secondo è stato Fernandinho, ma ha appena rinnovato con il Manchester City. E il terzo è il mio omonimo, Andreas Pereira, che muore dalla voglia di giocare qui, guadagna meno di Felipe Anderson, 1,2 milioni", ha detto Rueda al programma "De Olho no Peixe". Difficile, però, arrivare anche al giocatore di proprietà del Manchester United: "Ora non siamo in grado di pagare certe cifre per portare un giocatore. È inutile. A meno che non commettiamo lo stesso errore del passato: comprare e non pagare. In questo momento siamo in grado di portare in prestito certi giocatori, senza pagare commissioni all'agente". Strada in salita. Dunque.