Italia, Oddo: "Calcio italiano indietro rispetto agli altri"

Brucia ancora l'eliminazione, per la seconda volta consecutiva, dell'Italia dal prossimo Mondiale. Gli azzurri di Mancini avevano accennato segnali di ripresa in Nations League salvo poi incappare nella debacle contro la Germania. Questo il pensiero del tecnico, ed ex biancoceleste, Massimo Oddo ai microfoni di Sky: "Siamo rimasti indietro rispetto ad altri, anche come infrastrutture e la modernizzazione dei settore giovanili ne ha fatto le spese: ci sono delle squadre che fanno un grandissimo lavoro, ma ci vuole un bell'esame di coscienza e servirebbe che la nostra famosa burocrazia ci consentisse di crescere".